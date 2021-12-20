"Люблінський трикутник" - новий формат співпраці

15:07 28 липень Київ, Україна

Україна постійно прагнула увійти в уже створені іншими країнами ініціативи, прийшов час зробити щось своє, так було прийнято рішення створити новий формат співпраці між трьома країнами: Україною, Польщею та Литвою.





Це співтовариство має зміцнити розвиток кожної з країни. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок, 28 липня.Це співтовариство має зміцнити розвиток кожної з країни.

"Сьогодні ми створюємо" Люблінський трикутник ". Це формат, який стане важливим елементом розвитку і зміцнення центральної Європи, але також зміцнення України, як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів ", - сказав він в ході спільної прес-конференції глав МЗС України, Польщі та Литви в Любліні у вівторок.

"Люблінський трикутник" зосередиться на поглибленні взаємодії між трьома країнами.

"Але ми також бачимо велику перспективу в тому, щоб" Люблінський трикутник "став інструментом ангажування тих країн, які потребують більш тісних контактах із Заходом, загальноєвропейськими структурами. І ми з колегами будемо допомагати нашим сусідам, нашим друзям більш активно взаємодіяти в цій сфері ", - пояснив міністр.

Більш того, він запевнив, що співпраця України, Польщі, Литви буде тільки розширюватися, і не буде обмежуватися тільки питаннями оборони.