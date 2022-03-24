Львів та область прийняли понад 230 000 внутрішніх переселенців

15:02 24 березня Київ, Україна

Починаючи з 24 лютого, Львівщина дала притулок 231 тисячі внутрішніх переселенців. А всього кордон області перетнули 1,2 млн людей.

Такі цифри в офіційному телеграм-каналі оприлюднив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.



Він зазначив, що область також прихистила понад 600 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які приїхали із зони бойових дій.



За словами Козицького, мешканці Львівщини приготували 1 мільйон 300 тисяч порцій їжі. "З'єдналися ресторатори, торгові мережі, регіональні виробники продуктів, найбільший гуртовий ринок на заході України та величезна кількість волонтерів", - розповів він.



Крім того, з Європи на Львівщину прибули 480 фур із близько 50 тисячами тонн гуманітарної допомоги. Її від кордону до хабів, що розташовані в області, возять 425 вантажівок.



До Києва, Сум, Запоріжжя, Охтирки, Бучі, Ірпеня та інших міст та сіл зі складів Львівщини було відправлено продукти харчування, непродовольчі товари, товари та спорядження для сну (каремати, матраци, постіль, ковдри), одяг та медичні товари, зазначив Козицький.



Він повідомив, що на Львівщині «мобілізовано близько 30 тисяч людей. Понад 20 тисяч мешканців Львівщини погодилися на добровольчі формування».



Відбувається і релокація бізнесу із регіонів, охоплених війною. На цей час область отримала 205 відповідних заявок. А переїхали працювати вже 26 підприємств, наголосив Козицький.