Лукашенко вилетів до Москви на переговори з Путіним

09:11 11 березень Київ, Україна

Олександр Лукашенко вилетів до Москви, де у п'ятницю, 11 березня, заплановано його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Це буде друга очна зустріч Лукашенка та Путіна менш ніж за місяць – попередня відбулася у Москві 18 лютого – і перша з моменту початку Росією війни в Україні.



Керівники двох країн у світлі розвитку ситуації в Україні протягом останніх двох тижнів перебувають у тісному контакті. За цей час вони тричі розмовляли телефоном та обговорювали ситуацію в Україні та переговори між Москвою та Києвом.



Раніше Білорусь стала об'єктом нових санкцій Заходу після початку війни в Україні. Так, під обмеження потрапило військове керівництво країни. Низка зарубіжних компаній ухвалили рішення припинити свою діяльність у Білорусі нарівні з Росією, а три білоруські банки будуть відключені від системи SWIFT.