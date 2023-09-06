Лукашенко: "вагнерівці" залишаться в білорусі, незважаючи на смерть пригожина

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко запевнив, що "вагнерівці" залишаться в країні, незважаючи на смерть засновника ПВК "Вагнер" євгена пригожина.
Про це лукашенко заявив в інтерв'ю білоруській державній агенції БЕЛТА.
За словами лукашенка, "вагнерівці" базуватимуться в білорусі "як би комусь цього не хотілося".
Про це лукашенко заявив в інтерв'ю білоруській державній агенції БЕЛТА.
За словами лукашенка, "вагнерівці" базуватимуться в білорусі "як би комусь цього не хотілося".
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