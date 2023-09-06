Лукашенко: "вагнерівці" залишаться в білорусі, незважаючи на смерть пригожина

17:57 25 серпня Київ, Україна

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко запевнив, що "вагнерівці" залишаться в країні, незважаючи на смерть засновника ПВК "Вагнер" євгена пригожина.

Про це лукашенко заявив в інтерв'ю білоруській державній агенції БЕЛТА.

За словами лукашенка, "вагнерівці" базуватимуться в білорусі "як би комусь цього не хотілося".
 
"Ми ще з пригожиним збудували систему, як у нас буде "Вагнер", - сказав лукашенко. - І ці знімки з космосу, що ми щось демонтуємо... Чому ми зайві намети прибираємо - стільки не треба. Тут залишається ядро, хтось поїхав у відпустку, хтось взагалі вирішив жити осторонь, але телефони, адреси, паролі, явки у цьому ядрі відомі. Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 тисяч людей. Нині немає необхідності їх тут тримати. Тому нікуди вони не тікають.