Лукашенко стверджує, що Україна просить укласти пакт про ненапад

12:29 24 січня Київ, Україна

Україна нібито пропонує білорусі укласти пакт про ненапад.

Про це сказав формальний білоруський лідер олександр лукашенко, повідомляє БелТА у вівторок, 24 січня.

За його словами, "Захід не відмовився від своїх планів щодо білорусі", а в Україні "продовжують готувати бойовиків та екстремістів".
 
"Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш та озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо їм це треба? Не зрозуміло. Тому ми змушені жорстко реагувати", – сказав лукашенко на нараді про суспільно-політичну обстановку та стан злочинності у білорусі.