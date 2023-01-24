Лукашенко стверджує, що Україна просить укласти пакт про ненапад

"Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш та озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо їм це треба? Не зрозуміло. Тому ми змушені жорстко реагувати", – сказав лукашенко на нараді про суспільно-політичну обстановку та стан злочинності у білорусі.