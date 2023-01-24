Лукашенко стверджує, що Україна просить укласти пакт про ненапад

Україна нібито пропонує білорусі укласти пакт про ненапад.
Про це сказав формальний білоруський лідер олександр лукашенко, повідомляє БелТА у вівторок, 24 січня.
За його словами, "Захід не відмовився від своїх планів щодо білорусі", а в Україні "продовжують готувати бойовиків та екстремістів".
Про це сказав формальний білоруський лідер олександр лукашенко, повідомляє БелТА у вівторок, 24 січня.
За його словами, "Захід не відмовився від своїх планів щодо білорусі", а в Україні "продовжують готувати бойовиків та екстремістів".
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