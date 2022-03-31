Лукашенко вказав на умови проведення нових виборів

10:21 07 листопада Київ, Україна

Обстановка в сусідній Білорусі залишається напруженою. Попри всебічну підтримку з боку «старшого брата», Лукашенко вимушено йде на поступки протестувальникам. А основною вимогою як опозиції, так і Заходу є проведення нових незалежних президентських виборів в Білорусі.

На думку Лукашенка, проведення нових президентських виборів в Білорусі можливо в разі, якщо це підтримає більшість громадян. Про це заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко на відкритті третьої лінії метро в Мінську, повідомило видання Ліга.

"Ну і на злобу дня. Деякі від нас вимагають нових виборів. Гарантую вам нові вибори тоді, коли ви приймете рішення. Гарантую", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру залишати країну в разі зміни влади.

Як повідомлялося раніше, Євросоюз ввів персональні санкції проти Олександра Лукашенка, його сина Віктора і 13 білоруських чиновників.