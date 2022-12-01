Лукашенко зібрав силовий блок на нараду, обговорюють оборону білорусі

11:55 01 грудня Київ, Україна





Про це повідомив підконтрольний лукашенку Telegram-канал та білоруське видання. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко скликав 1 грудня силовий блок на нараду, на якій обговорюють, чи потрібні додаткові заходи щодо захисту та оборони рб.Про це повідомив підконтрольний лукашенку Telegram-канал та білоруське видання.

"Всі силові відомства відзначають зростання кількості провокацій поблизу державного кордону. Україна під будь-яким приводом, швидше за все, намагається втягнути війська держав-членів НАТО у конфлікт. Все це підтверджується недавнім падінням ракети на територію Польщі", - зазначив лукашенко.

Самопроголошений президент додав, що з боку білоруської опозиції нібито все частіше звучать "заклики до захоплення влади силовим шляхом та вчинення терористичних актів на території білорусі".



Він також повторив мантру, що "західні держави продовжують нарощувати військовий потенціал своїх збройних сил" біля кордонів рб.



Лукашенко додав, що поки що йому нібито "вдається стримувати ймовірного супротивника від застосування військової сили проти білорусі", але при цьому потрібно "постійно відстежувати, бачити і не пропустити ознаки, які вкажуть на безпосередню підготовку до агресії проти білорусі".