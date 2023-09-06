Лукашенко знову у стилі пропаганди кремля висловився про війну в Україні

В інтерв'ю проросійській пропагандистці, колишній ведучій телеканалів кума президента росії віктора медведчука Діані Панченко, лукашенко заявив, що нібито росіяни вже досягли своєї мети в "СВО", а українці "більше не танцюватимуть під дудку американців і не будуть агресивно поводитися".
Він також зазначив, що українці "більше не танцюватимуть під дудку американців". Хоча, за словами лукашенка, війна в Україні буде уроком і для білорусі, і для росії.
Додамо, у цьому ж інтерв'ю лукашенко радить українському керівництву сісти за стіл переговорів із російською федерацією. Він переконаний: "Якщо Україна не припинить чинити опір, то перестане існувати як держава".
Додамо, у цьому ж інтерв'ю лукашенко радить українському керівництву сісти за стіл переговорів із російською федерацією. Він переконаний: "Якщо Україна не припинить чинити опір, то перестане існувати як держава".
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