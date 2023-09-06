Лукашенко знову у стилі пропаганди кремля висловився про війну в Україні

11:33 18 серпня Київ, Україна

В інтерв'ю проросійській пропагандистці, колишній ведучій телеканалів кума президента росії віктора медведчука Діані Панченко, лукашенко заявив, що нібито росіяни вже досягли своєї мети в "СВО", а українці "більше не танцюватимуть під дудку американців і не будуть агресивно поводитися".

"Цілі СВО на сьогодні вже виконані. Україна ніколи не буде так агресивно поводитися щодо росії після закінчення цієї війни, як це було до війни. Україна буде інша. По-перше, при владі будуть люди обережніші, розумніші, хитріші, якщо хочете. Розумні люди. Які будуть розуміти, що сусіди від Бога, із ними треба вибудовувати стосунки", - сказав диктатор.

Він також зазначив, що українці "більше не танцюватимуть під дудку американців". Хоча, за словами лукашенка, війна в Україні буде уроком і для білорусі, і для росії.



Додамо, у цьому ж інтерв'ю лукашенко радить українському керівництву сісти за стіл переговорів із російською федерацією. Він переконаний: "Якщо Україна не припинить чинити опір, то перестане існувати як держава".