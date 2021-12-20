Лукашенко вважає свого сина опозиціонером

Незважаючи на припущення, що президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче зробити свого сина Миколи наступником на посаді глави держави, виявилося, що це не так.

Нещодавно Лукашенко заявив, що вважає свого сина опозиційно налаштованим в існуючій владі людиною, тому категорично не хоче, щоб той став Президентом Білорусі.

На думку Гордона, у 16-річного Миколи сформувалося своє світогляд, так як він їздив з батьком в різні країни і спілкувався з багатьма главами держав.

«Він (Микола - ред.) Опозиційно налаштований до влади взагалі», - сказав журналіст.

За його словами, Лукашенко категорично не бажає бачити сина на посаді президента в майбутньому, так як хоче для нього спокійного життя.

Гордон додав, що саме Микола попросив батька дати інтерв'ю, оскільки сам дивиться все випуски передач.

У Білорусі 4 серпня почалося дострокове голосування на виборах президента, яке триватиме до 8 серпня.