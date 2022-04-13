Лукашенко прийняв рішення заморозити діалог з ЄС з прав людини

14:57 17 листопада Київ, Україна

Олександр Лукашенко провів екстрену нараду, на якій обговорювалися питання зовнішньої політики, зокрема, робота Координаційної групи Білорусь-ЄС. Про це розповів глава МЗС республіки Володимир Макей.



Відзначається, що в ході наради було прийнято рішення заморозити роботу Координаційної групи Білорусь-ЄС, в рамках якої обговорювалися різні питання взаємодії, в тому числі в сфері захисту прав людини.



За словами міністра, Білорусь ніколи не відмовлялася від "обговорення чутливих питань", проте, як він зазначив, сьогодні ці питання "абсолютно заполітизовані".



"Тому ми не бачимо сенсу в тому, щоб продовжувати з ЄС діалог з прав людини. Ми припиняємо цей діалог", - сказав Макей.



Раніше в ОБСЄ запропонували заснувати в Білорусі спільну наглядову місію за участю Бюро з демократичних інститутів і прав людини, припинити насильство щодо власного народу, притягнути до відповідальності всіх винних за вчинені порушення, звільнити всіх несправедливо затриманих і почати конструктивний діалог з представниками політичної опозиції і громадянського суспільства.