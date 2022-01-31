Лукашенко прилетів у Сочі для переговорів з Путіним

Сьогодні, 14 вересня Олександр Лукашенко та Володимир Путін в Сочі проведуть переговори в форматі "сам на сам".
Відзначається, що лідери країн обговорять стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах, тематику союзних відносин, розглянуть міжнародну проблематику та ситуацію в регіоні, питання спільного реагування на виклики, які виникають.
Раніше Bloomberg з посиланням на п'ять неназваних джерел, наближених до Кремля, повідомляв, що президент Росії Володимир Путін не вірить у здатність протестувальників скинути режим його білоруського колеги. За словами джерел, російська влада була вражена масштабами протестів у Білорусі.
Відзначається, що лідери країн обговорять стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах, тематику союзних відносин, розглянуть міжнародну проблематику та ситуацію в регіоні, питання спільного реагування на виклики, які виникають.
Раніше Bloomberg з посиланням на п'ять неназваних джерел, наближених до Кремля, повідомляв, що президент Росії Володимир Путін не вірить у здатність протестувальників скинути режим його білоруського колеги. За словами джерел, російська влада була вражена масштабами протестів у Білорусі.
Попри те, що Москва не довіряє Лукашенку, вона не хоче допустити прихід опозиційних сил до влади шляхом вуличних акцій. Тому Кремль буде підтримувати Лукашенка, підштовхуючи його до поступової передачі влади.
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