Лукашенко пригрозив підтримати Путіна у разі нападу на Україну

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко висловив свою думку щодо повномасштабного нападу РФ на Україну. Відеозапис, де білоруський диктатор робить заяву про можливу війну на нараді Міністерства оборони Білорусі, оприлюднив білоруський провладний Telegram-канал Пул першого.
«Вкотре наші партнери, як їх у Росії називають, наші суперники, як я сказав, вороги, намагаються «відбудувати Росію», тому вигадали тезу, що Росія нібито планує напасти на Україну. Ну, якщо планує, покладіть факти на стіл та підтвердіть цю тезу», – зазначив білоруський диктатор.
Водночас подальші заяви невизнаного у світі глави Білорусі свідчили про те, що фактичне керівництво країни зовсім не виключає можливості збройного конфлікту між РФ та Україною і у разі його початку не планує залишатися осторонь.
«Вони (західні країни), мабуть, переживають, що у нас став менший потік мігрантів, бо використовували цих людей (ми це вже бачимо) для того, щоб вирішити свої внутрішні проблеми та тримати нас у напрузі. Вони чудово розуміють: якщо тільки Україна спробує вирішити конфлікт із Росією, осторонь Білорусь не залишиться, тому білоруську армію треба стримувати, напружувати на західних рубежах», – заявив Лукашенко.
«Вкотре наші партнери, як їх у Росії називають, наші суперники, як я сказав, вороги, намагаються «відбудувати Росію», тому вигадали тезу, що Росія нібито планує напасти на Україну. Ну, якщо планує, покладіть факти на стіл та підтвердіть цю тезу», – зазначив білоруський диктатор.
Водночас подальші заяви невизнаного у світі глави Білорусі свідчили про те, що фактичне керівництво країни зовсім не виключає можливості збройного конфлікту між РФ та Україною і у разі його початку не планує залишатися осторонь.
«Вони (західні країни), мабуть, переживають, що у нас став менший потік мігрантів, бо використовували цих людей (ми це вже бачимо) для того, щоб вирішити свої внутрішні проблеми та тримати нас у напрузі. Вони чудово розуміють: якщо тільки Україна спробує вирішити конфлікт із Росією, осторонь Білорусь не залишиться, тому білоруську армію треба стримувати, напружувати на західних рубежах», – заявив Лукашенко.
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