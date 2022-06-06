Лукашенко панікує чи віляє ​​хвастом

Всіляко ухиляючись від наказу путіна напасти на Україну, лукашенко вирішив продовжити термін військових навчань. Вони зараз проходять одразу на кількох полігонах країни та триватимуть майже до середини червня.
Як показали перші дні війни, республіка білорусь надавала свою територію росії для наступу, обстрілів, розміщення російських окупантів і техніки, розміщували у своїх моргах і лікарнях двохсотих і трьохсотих росіян.
Як показали перші дні війни, республіка білорусь надавала свою територію росії для наступу, обстрілів, розміщення російських окупантів і техніки, розміщували у своїх моргах і лікарнях двохсотих і трьохсотих росіян.
І досі на території білорусі все ще залишаються російські війська та військова техніка. Однак цієї кількості недостатньо для наступу, а білоруська армія дуже деморалізована.
Про це в ефірі Апостроф TV заявив білоруський громадський діяч, один із лідерів молодіжного крила Білоруського Народного Фронту, радник Світлани Тихановської – Франак Вячорка.
Розганяти паніку може сам лукашенко, адже це йому на руку.
У той самий час лукашенко не може відмовити путіну, чудово розуміючи які «довгі руки в КДБ» (колишніх не буває). І доводиться батьку хитрувати, вивертатися, а простіше кажучи віляць хвастом перед російським тираном та білоруським народом, виправдовуючи це міфічними ворогами.
Всіляко ухиляючись від наказу путіна напасти на Україну, лукашенко вирішив продовжити термін військових навчань. Вони зараз проходять одразу на кількох полігонах країни та триватимуть майже до середини червня.
Як повідомляє Telegram-канал Білоруський Гаюн, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.
Продовження навчань на білоруських полігонах на цей момент виглядає так:
- Борисівський (227-й) до 11.06;
- Стрільбище №1 під мінськом (Уруччя) до 11.06;
- Гозька (під Гродно) до 10.06;
- Брестський до 11:06;
- Репище (Осиповичі) до 10.06;
- Мар'їна Гірка до 11.06;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 11.06;
- Німан (під Березівкою) до 10.06;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 10.06;
- Чепелево (під Слонімом) до 10.06;
- Доманове (під Івацевичами) до 10.06;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 10:06;
- Заслонове (під Лепелем) до 11.06.
Лукашенко такий самий тиран, як і путін і люди для них ніщо – просто біомаса. Але білоруси відрізняються від росіян своєю розміреністю і нескореністю диктатору, це не безвільна російська армійська маса. До того ж армія рб не хоче і вміє воювати, військові чудово розуміють, що в Україні це не їхня війна і задаються резонним питанням, чи вмирати за путінський режим? Білорусам? Але не всі такі, є й протилежність, на яких спирається режим лукашенка.
Але водночас слід пам'ятати лукашенку «про щура, загнаного в кут». І цей щур буде використовувати будь-які можливості, щоб завдавати ударів. Тисне на лукашенка, загрожуватиме і вимагатиме військових провокацій.
Але водночас слід пам'ятати лукашенку «про щура, загнаного в кут». І цей щур буде використовувати будь-які можливості, щоб завдавати ударів. Тисне на лукашенка, загрожуватиме і вимагатиме військових провокацій.
Адже бачимо з боку рб спроби прориву диверсійних груп, фіксують спроби російських безпілотних апартів залітати з білоруської території для вивчення української оборони…
… і тому унеможливлювати напади з боку білорусії не слід.
… і тому унеможливлювати напади з боку білорусії не слід.
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