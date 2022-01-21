Лукашенко визначився з датою референдуму у Білорусі – він пройде 27 лютого

16:22 21 січень Київ, Україна





Згідно з інформацією білоруських ЗМІ, на референдумі порушиться лише одне питання: «Чи приймаєте Ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь?». Відповідей буде запропоновано рівно дві: «Так» та «Ні».



Зі змінами в Конституції білоруси можуть ознайомитися у відповідному виданому та підписаному Указі Лукашенка. Рішення після підрахунку голосів буде ухвалено протягом 10 наступних днів із дня публікації офіційних даних.



Що може змінитись у Конституції Білорусі? Олександр Лукашенко підписав Указ, який передбачає день проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції Республіки Білорусь. Нелегітимний президент запланував голосування на 27 лютого 2022 року.Згідно з інформацією білоруських ЗМІ, на референдумі порушиться лише одне питання: «Чи приймаєте Ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь?». Відповідей буде запропоновано рівно дві: «Так» та «Ні».Зі змінами в Конституції білоруси можуть ознайомитися у відповідному виданому та підписаному Указі Лукашенка. Рішення після підрахунку голосів буде ухвалено протягом 10 наступних днів із дня публікації офіційних даних.



Першим і найактуальнішим пунктом у зміні закону є неможливість панувати державою однією людиною понад два терміни поспіль. Водночас важливо зазначити, що оскільки у разі набуття чинності відповідного закону, Олександр Лукашенко після ухвалення Конституції має право балотуватися на посаду президента ще два терміни.



Передбачено заборону притягнення до відповідальності екс-президентів держави за ті дії, які вони робили в період каденції.



В Указі також йдеться про розширення підстав щодо відставки глави держави. Йдеться про те, що він має право зняти з себе повноваження президента за станом здоров'я або у разі позитивного рішення Всебілоруських народних зборів.



Щодо вимог до кандидатів на президентське крісло, то їм має бути від 40 років (зараз від 35 років), а час його проживання на території країни збільшили з 10 до 20 років.