Лукашенко обіцяє компаніям з Європи в Білорусі "проблеми"

Олександр Лукашенко зажадав від уряду інформацію про європейські компанії, які здійснюють діяльність на території Білорусі, і пригрозив відповідними заходами щодо цих компаній, якщо Євросоюз введе санкції проти республіки.
Він заявив це на зустрічі з прем'єр-міністром Романом Головченком, фрагмент відеозапису опублікував ютуб-канал БелТА.
Після цієї зустрічі прем'єр Білорусі Роман Головченко сказав журналістам, що в питанні подальших дій у відповідь Мінськ буде діяти "за обставинами".
При цьому прем'єр-міністр розраховує, що західні країни припинять санкційний тиск на Білорусь і що "в політичних, ділових колах на Заході в кінцевому підсумку візьме гору здоровий глузд".
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