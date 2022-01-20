Лукашенко обіцяє компаніям з Європи в Білорусі "проблеми"

19:02 04 травень Київ, Україна

Олександр Лукашенко зажадав від уряду інформацію про європейські компанії, які здійснюють діяльність на території Білорусі, і пригрозив відповідними заходами щодо цих компаній, якщо Євросоюз введе санкції проти республіки.

Він заявив це на зустрічі з прем'єр-міністром Романом Головченком, фрагмент відеозапису опублікував ютуб-канал БелТА.

"Якщо європейці хочуть проблем у себе в зв'язку з цими санкціями, вони їх отримають. Більше нічого не буду говорити - час покаже. Дайте мені інформацію про найбільші європейські проєкти у нас і підприємства, які створені на території Білорусі. Подивимося на їхню роботу.

Головне - без відповіді нічого не повинно залишатися. Я завжди ставлю запитання, кому це вигідно і навіщо (вводити санкції щодо Білорусі - ред.). Ми захищаємо свою країну, ми хочемо жити в своїй країні. Нас що за це - санкціями по голові? Тому треба відповідати" - заявив Лукашенко.

Після цієї зустрічі прем'єр Білорусі Роман Головченко сказав журналістам, що в питанні подальших дій у відповідь Мінськ буде діяти "за обставинами".



При цьому прем'єр-міністр розраховує, що західні країни припинять санкційний тиск на Білорусь і що "в політичних, ділових колах на Заході в кінцевому підсумку візьме гору здоровий глузд".