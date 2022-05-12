Лукашенко про вбивство Шишова і "замовлення" Протасевича

Білорусь не може захищати своїх громадян, які з доброї волі покинули батьківщину і оселилися в чужій країні. Влада Білорусі не має відношення до загибелі Віталія Шишова.
Про це заявив Олександр Лукашенко у понеділок, 9 серпня.
Також він заявив, що затримання в Мінську блогера Романа Протасевича "замовив" Захід.
"Я сьогодні не радий, що він опинився в Білорусі. Мені було б простіше, щоб він був в Польщі чи Литві. Чому? Тому що вони його "замовили", - сказав він.
Лукашенко поскаржився, що тепер доводиться захищати блогера, тому що якщо з ним щось трапиться, то доведеться відповідати владі Білорусі. "Вбивав би Лукашенко Протасевича, не вбивав - він тут, я несу за нього відповідальність. Я чесно кажу, що вже не радий, що цей Протасевич тут опинився", - сказав він.
Крім того, Лукашенко повідомив, що спортсменка Христина Тимановська отримала в грудні минулого року президентську стипендію, незважаючи на опозиційне минуле.
Нагадаємо, Віталій Шишов 3 серпня був знайдений повішеним в одному з київських парків недалеко від місця його проживання. Правоохоронці перевіряють усі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.
"Я сьогодні не радий, що він опинився в Білорусі. Мені було б простіше, щоб він був в Польщі чи Литві. Чому? Тому що вони його "замовили", - сказав він.
Лукашенко поскаржився, що тепер доводиться захищати блогера, тому що якщо з ним щось трапиться, то доведеться відповідати владі Білорусі. "Вбивав би Лукашенко Протасевича, не вбивав - він тут, я несу за нього відповідальність. Я чесно кажу, що вже не радий, що цей Протасевич тут опинився", - сказав він.
Крім того, Лукашенко повідомив, що спортсменка Христина Тимановська отримала в грудні минулого року президентську стипендію, незважаючи на опозиційне минуле.
Нагадаємо, Віталій Шишов 3 серпня був знайдений повішеним в одному з київських парків недалеко від місця його проживання. Правоохоронці перевіряють усі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.
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