Лукашенко про вбивство Шишова і "замовлення" Протасевича

13:45 09 серпня Київ, Україна

Білорусь не може захищати своїх громадян, які з доброї волі покинули батьківщину і оселилися в чужій країні. Влада Білорусі не має відношення до загибелі Віталія Шишова.

Про це заявив Олександр Лукашенко у понеділок, 9 серпня.

"Цей Шишов - він де знаходився? Він знаходився в Україні. І його підтримували спецслужби України, ви ж знаєте, чим займалися. Він був на вашій території. Він повісився або його повісили на вашій території. Ви, будь ласка, займайтеся і дайте нам відповідь: хто повісив, як повісив громадянина Білорусі... Та до високого рівня людей почали кивати на Білорусь... Треба розбиратися. А якщо ви нам дорікнули - факти на стіл: коли був там Лукашенко, з якою мотузкою він туди приїхав, навіщо він його повісив", - сказав Лукашенко.