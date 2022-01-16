Лукашенка про ефективний механізм боротьби з кольоровими революціями

Сьогодні, 15 січня, до Білорусі повернулися солдати, які брали участь у місії Організації Договору про Колективну Безпеку (ОДКБ) у Казахстані. На урочистому мітингу з приводу їхньої зустрічі з промовою виступив Олександр Лукашенко.

Насамперед "батька" оцінив успіх проведеної контингентом місії та назвав її новим ефективним механізмом боротьби з кольоровими революціями.

Без особливої скромності Лукашенко розповів, як він у парі із президентом РФ Путіним буквально за годину розробив цю операцію ОДКБ. Ця військова місія в Казахстані вперше, за словами Лукашенка, була справжнім гарантом безпеки та цілісності однієї з держав-учасниць Договору.

З його слів, збройні сили ОДКБ фактично врятували Казахстан від знищення як держави.. Похваливши бійців за те, що вони усьому світу показали, як треба охолоджувати запал спрямованих ззовні терористів та екстремістів, він назвав їх миротворцями. Хоча миротворці ніколи не застосовують у своїх мирних діях зброю.

Крім того, Лукашенко зауважив, що спроба заколоту в Казахстані була безперечно спрямована на дестабілізацію політичної обстановки навколо Росії, щоб послабити велику державу.

А от слова Лукашенка про те, що події в Казахстані – це спроби зовнішніх ворогів втрутитися у внутрішню політику незалежної держави, якось не в'яжуться з діями «внутрішньої братньої держави» щодо незалежної України. За його словами, така загроза нависла над багатьма країнами на пострадянському просторі.