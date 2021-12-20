Лукашенко не відповів Путіну, пославшись на самопочуття

Згідно з даними, отриманим їх неофіційних джерел, минулої ночі президент Білорусі не став говорити по телефону з президентом РФ Володимиром Путіним.

В цей час в країні проходили масові протести і стояло питання про можливість застосування вогнепальних набоїв проти мітингувальників, які влаштували масові заворушення.

Про це повідомляє відомий історик і політичний аналітик Валерій Соловей. За його інформацією, Лукашенко послався на гіпертонічний криз. «Генерали вимагали від нього віддати наказ на застосування бойових патронів», - пише він в соцмережах.

Тим часом президент РФ привітав Лукашенка з переобранням і направив телеграму: «Розраховую, що Ваша державна діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх областях, поглиблення співпраці в рамках Союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації Договору про колективну безпеку. Це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі ».