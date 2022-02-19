Лукашенко назвав умови, за яких розмістить на своїй території ядерну зброю

14:53 17 лютий Київ, Україна

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що його країна може розмістити у себе ядерну зброю, якщо вона зіткнеться з будь-якими зовнішніми загрозами, оскільки напруженість між її союзником Росією та Заходом через Україну зростає.



"У разі необхідності, якщо такі дурні та бездумні кроки зроблять наші суперники та противники, ми розгорнемо для захисту нашої території не лише ядерну зброю, а й над ядерну та перспективну", - заявив Лукашенко. «Але якщо немає загроз Білорусі з боку недружніх країн, то ядерна зброя тут не потрібна вже сто років», — додав він.



Колишня радянська Білорусь, яка не є ядерною державою, наприкінці цього місяця проведе голосування щодо конституційних реформ, які можуть зробити Білорусь законною для розміщення ядерної зброї.



Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, пообіцяв провести референдум після історичних протестів проти його перевиборів.



Конституційні реформи також дозволять Лукашенку залишатися при владі до 2035 року.