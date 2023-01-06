Лукашенко відвідав полігон з військовими рф

15:42 06 січня Київ, Україна

Авторитарний лідер білорусі прибув на Обуз-Ліснівський полігон у Брестській області, що межує з Україною та Польщею. Також міноборони білорусі повідомило про прибуття чергового ешелону з військовою технікою для спільного з росією угруповання військ.



Про це пишуть російські ЗМІ.



На цьому полігоні розміщено одну з російських частин.



"Спільну справу робимо", - сказав "Спільну справу робимо", - сказав лукашенко після того, як російський офіцер представив йому доповідь про завершення злагодження частин та з'єднань спільного угруповання, у тому числі про навчання мотострілецьких та танкових підрозділів, частин спецзагону та ППО.

До цього міноборони білорусі заявляло про нарощування спільного регіонального угруповання військ, і що в країну прибуває особовий склад, озброєння, російська військова та спеціальна техніка. У зв'язку з цим військові експерти не відкидають, що москва може готувати другий етап вторгнення в Україну - цього разу за безпосередньої участі білоруських з'єднань.