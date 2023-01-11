Лубинець розповів, як пройшли переговори з омбудсменом рф в Туреччині

13:56 11 січня Київ, Україна

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець у Туреччині зустрівся з омбудсменом рф Тетяною Москальковою. Перший раунд переговорів пройшов уночі. До другої зустрічі омбудсменів України та рф приєднався головний омбудсмен Турецької Республіки Шереф Малкоч.

"Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов'язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями", - написав Лубинець зранку про першу зустріч.

Під час обговорення з турецької сторони пролунали конкретні пропозиції щодо активізації вирішення гуманітарних питань, розповів Лубинець про перебіг другої зустрічі з Москальковою.