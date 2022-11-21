Лубинець прокоментував "відео із розстрілом російських військовополонених"

08:02 21 листопада Київ, Україна

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець прокоментував відео, на якому російські військові здаються в полон, а потім один із них відкриває вогонь. Він наголосив, що фіктивне здавання в полон є військовим злочином.

"Ми воюємо з цинічним ворогом, для нього не існує правил ведення війни. Це стосується як ведення самих бойових дій, так і дезінформаційних кампаній навколо них. Скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни скоїли військовий злочин - відкрили вогонь на ураження військових Збройних сил України", - зазначив Лубинець.

Він пояснив, що в такому разі особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненими, а ведуть бій і здійснюють віроломство. Відповідно вогонь у відповідь не є військовим злочином.



Інцидент, який, ймовірно, стався та потрапив на відео, стався 12 листопада або раніше у селищі Макіївка на лінії фронту Луганської області.

"Єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території України є злочинна політика російської федерації, яка почала необґрунтовану геноцидну війну проти українського народу", - зазначив омбудсмен.

У той самий час Лубинець наголосив, що українські правоохоронні органи та експерти ще вивчають походження цього відео та його справжність поки що не підтверджена.

"Як омбудсмен я стежитиму за розслідуванням цього інциденту і пізніше надам більш детальні роз'яснення. Україна є частиною цивілізованого світу і воює за свою незалежність із диктатором та терористом, максимально дотримуючись міжнародних норм", — додав він.

До цього міноборони росії опублікувало відео з розстрілом російських військових, які нібито здавалися в полон ЗСУ. У відомстві назвали інцидент "кривавою розправою, яка відображає сутність київського режиму". Згодом голова ради з прав людини при президентові росії валерій фадєєв заявив, що направив "інформацію про страту в Макіївці" в ООН, ОБСЄ, Amnesty International та інші організації.