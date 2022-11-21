Лубинець прокоментував "відео із розстрілом російських військовополонених"

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець прокоментував відео, на якому російські військові здаються в полон, а потім один із них відкриває вогонь. Він наголосив, що фіктивне здавання в полон є військовим злочином.
Він пояснив, що в такому разі особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненими, а ведуть бій і здійснюють віроломство. Відповідно вогонь у відповідь не є військовим злочином.
Інцидент, який, ймовірно, стався та потрапив на відео, стався 12 листопада або раніше у селищі Макіївка на лінії фронту Луганської області.
У той самий час Лубинець наголосив, що українські правоохоронні органи та експерти ще вивчають походження цього відео та його справжність поки що не підтверджена.
До цього міноборони росії опублікувало відео з розстрілом російських військових, які нібито здавалися в полон ЗСУ. У відомстві назвали інцидент "кривавою розправою, яка відображає сутність київського режиму". Згодом голова ради з прав людини при президентові росії валерій фадєєв заявив, що направив "інформацію про страту в Макіївці" в ООН, ОБСЄ, Amnesty International та інші організації.
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