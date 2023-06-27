Лубинець: кремль утримує 179 політв'язнів - громадян України

12:23 27 червня Київ, Україна

Кремль утримує 179 політв'язнів – громадян України, більшість із них – кримські татари, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець

"З-поміж політв'язнів, яких наразі 179, приблизно 130, якщо я не помиляюся - представники кримськотатарського народу", - сказав омбудсмен.

Коли Лубинця запитали про партизанський опір на території окупованого Криму, чиновник сказав: “Не погоджуюсь, що його немає. Росіяни знають, що небезпека, у тому числі від кримських татар. І вони хочуть їх просто десь придушити, вибити, забити”.



За його словами, окупанти заздалегідь встановили громадян, які потенційно можуть цим займатися.

"Але партизанський рух є, і він досить потужний", - сказав Лубинець.

Він додав, що в цей час існує перспектива визнання дій росії щодо кримських татар геноцидом.



Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя росією 20 лютого 2014 року. Україна не визнає примусове автоматичне набуття українцями на окупованому півострові громадянства росії. Примусова паспортизація — це елемент репресивної політики держави-агресора щодо громадян України, які вимушені жити в умовах окупації, заявили в МЗС.