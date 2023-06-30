Лубинець: автори міжнародних звітів намагаються прирівняти Україну до росії

06:50 30 червня Київ, Україна

Головна проблема всіх міжнародних звітів та доповідей у тому, що їхні автори намагаються прирівняти Україну до росії, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.



Зокрема, 27 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) оприлюднило звіт "Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу російської федерації на Україну", зазначив чиновник. У ньому йдеться про висновки Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) у період з 24 лютого 2022 року до 23 травня 2023 року.

"Публікуючи його, УВКПЛ виділяє дві сторони, які порушують міжнародне гуманітарне право: і Україну, і росію. І коли ж злочини росії щодо цивільних осіб викладені як на долоні та їх не порахувати, місія намагалася знайти і порушення з боку України", - зазначає Лубинець.

За його словами, до Офісу Омбудсмена надходила чернетка цього звіту. Українська сторона висловила конкретні зауваження та доповнення до певних пунктів, проте, як з'ясувалося, їх не врахували.

"На мою думку, описані порушення українською стороною щодо затримання цивільних осіб є сумнівними і вимагають підтвердження. Наприклад, УВКПЛ пише, що вони задокументували 75 випадків "довільного" утримання під вартою українськими органами безпеки осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів, пов'язаних з конфліктом". Однак не наголошують ні на тому, що це за злочини, як і коли їх затримували, за яких обставин. Як викликають сумнів і факти про те, що свідчення про жорстоке поводження та катування затриманих цивільних осіб є правдивими", — зазначив чиновник.

При цьому у звіті йдеться, що місія задокументувала 864 випадки затримань з боку росії та 260 випадків утримання під вартою цивільних осіб на підставі політичних поглядів та їх висловлювань. Також у ньому зафіксовано і затримання 88 чоловіків, які раніше служили у ЗСУ, але не були військовослужбовцями з 24 лютого 2022 року, тобто фактично цивільні. Крім того, зазначається, що в задокументованих випадках, понад 91% людей зазнавали тортур і жорстокого поводження, зокрема сексуального насильства.

"Окрім цього, УВКПЛ "серйозно стурбоване" довільною карою 77 цивільних осіб під час їхнього ув'язнення в росії, а також смертю людей внаслідок тортур, нелюдських умов утримання та відмови у медичній допомозі. І, звичайно, важко обійти, що міжнародна організація часто використовує дефініції - "може становити" і "ймовірно складають", а деякими злочинами "стурбовані". Це знову і знову викликає подив, адже злочини росії в Україні мають чіткі докази. Крім того, звернув увагу, що у звіті не зазначено про 20 тисяч затриманих цивільних осіб, про яких ми говоримо на всіх міжнародних майданчиках!", - наголосив Дмитро Лубинець.

За його словами, наприкінці УВКПЛ визнає, що уряд України продовжує надавати Управлінню повний та конфіденційний доступ до осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом, у місцях утримання під вартою, крім одного випадку.

"Однак вони додають, що, незважаючи на численні запити, не отримали доступу до затриманих в росії. Як ми спостерігаємо, з боку місії окрім запитів у росії не було інших спроб отримати доступ до українських ув'язнених у рф та на тимчасово окупованих територіях", - зауважив омбудсман.

Лубинець додав, що хоча у звіті описано конкретні порушення прав цивільних осіб росією, він вважає неприпустимим звинувачення України.

"Наприкінці звіту додається, що на всіх етапах суворо дотримувалися принципу "не нашкодь" і вживали всіх належних заходів для захисту осіб та запобігання повторній травматизації. Однак те, що жертву прирівнюють до агресора, вже сама по собі шкода", - наголосив чиновник.

Він також звернув увагу на те, що автори звіту дають рекомендації сторонам конфлікту. Серед однієї з них у росії - забезпечити звільнення всіх ув'язнених з міркувань безпеки цивільних осіб, "відразу після припинення існування обставин, що виправдовують їх ув’язнення", а надалі забезпечити, щоб такі особи звільнялися без будь-яких умов.