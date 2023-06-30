Лубинець: автори міжнародних звітів намагаються прирівняти Україну до росії

Головна проблема всіх міжнародних звітів та доповідей у тому, що їхні автори намагаються прирівняти Україну до росії, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.
Зокрема, 27 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) оприлюднило звіт "Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу російської федерації на Україну", зазначив чиновник. У ньому йдеться про висновки Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) у період з 24 лютого 2022 року до 23 травня 2023 року.
Зокрема, 27 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) оприлюднило звіт "Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу російської федерації на Україну", зазначив чиновник. У ньому йдеться про висновки Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) у період з 24 лютого 2022 року до 23 травня 2023 року.
За його словами, до Офісу Омбудсмена надходила чернетка цього звіту. Українська сторона висловила конкретні зауваження та доповнення до певних пунктів, проте, як з'ясувалося, їх не врахували.
При цьому у звіті йдеться, що місія задокументувала 864 випадки затримань з боку росії та 260 випадків утримання під вартою цивільних осіб на підставі політичних поглядів та їх висловлювань. Також у ньому зафіксовано і затримання 88 чоловіків, які раніше служили у ЗСУ, але не були військовослужбовцями з 24 лютого 2022 року, тобто фактично цивільні. Крім того, зазначається, що в задокументованих випадках, понад 91% людей зазнавали тортур і жорстокого поводження, зокрема сексуального насильства.
За його словами, наприкінці УВКПЛ визнає, що уряд України продовжує надавати Управлінню повний та конфіденційний доступ до осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом, у місцях утримання під вартою, крім одного випадку.
Лубинець додав, що хоча у звіті описано конкретні порушення прав цивільних осіб росією, він вважає неприпустимим звинувачення України.
Він також звернув увагу на те, що автори звіту дають рекомендації сторонам конфлікту. Серед однієї з них у росії - забезпечити звільнення всіх ув'язнених з міркувань безпеки цивільних осіб, "відразу після припинення існування обставин, що виправдовують їх ув’язнення", а надалі забезпечити, щоб такі особи звільнялися без будь-яких умов.
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