Локдаун вихідного дня: Шмигаль збирає мерів

11:12 16 листопада Київ, Україна

Шквал протестів прокотився по Україні через запровадження карантину вихідного дня, в зв'язку з цим прем'єр України Денис Шмигаль проведе онлайн-зустріч з главами міст.

Про це повідомила прессекретарка глави уряду Ольга Куришко.



Відповідаючи на питання, чи дійсно прем'єр-міністр Денис Шмигаль планує зібрати онлайн-зустріч мерів великих міст через протести по "карантину вихідного дня", Куришко зазначила: "Так".

"Така зустріч справді планується", - додала вона.

Нагадаємо, проти нових обмежень виступила влада низки обласних центрів, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова, Івано-Франківська, Рівного, а також Дніпра і Луцька.