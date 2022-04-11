Локдаун вихідного дня: Шмигаль збирає мерів

11:12 16 листопада Київ, Україна

Шквал протестів прокотився по Україні через запровадження карантину вихідного дня, в зв'язку з цим прем'єр України Денис Шмигаль проведе онлайн-зустріч з главами міст.
 
Про це повідомила прессекретарка глави уряду Ольга Куришко.

Відповідаючи на питання, чи дійсно прем'єр-міністр Денис Шмигаль планує зібрати онлайн-зустріч мерів великих міст через протести по "карантину вихідного дня", Куришко зазначила: "Так".
"Така зустріч справді планується", - додала вона.
Нагадаємо, проти нових обмежень виступила влада низки обласних центрів, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова, Івано-Франківська, Рівного, а також Дніпра і Луцька.