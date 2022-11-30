"Логіка надання допомоги має бути змінена" - про що говорив Кулеба на саміті НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 30 листопада, взяв участь у саміті НАТО у Бухаресті. Під час виступу глава МЗС закликав змінити логіку надання допомоги Україні.
Він закликав міжнародне співтовариство надати Україні броньовані машини, танки натовського зразка, більшу кількість ППО, а також зенітні ракетні комплекси Patriot.
Кулеба також додав, що кількість необхідних генераторів, у свою чергу, обчислюється тисячами, а трансформаторів — сотнями, при цьому наголосивши, що в Україні навряд чи є хоч якийсь енергооб'єкт, який не постраждав тією чи іншою мірою від російських обстрілів.
У питанні Криму міністр заявив, що Україна прагне відновити свою територіальну цілісність у її міжнародно визнаних кордонах, що включає Донецьк, Луганськ та відповідно Крим.
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