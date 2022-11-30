"Логіка надання допомоги має бути змінена" - про що говорив Кулеба на саміті НАТО

17:36 30 листопада Київ, Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 30 листопада, взяв участь у саміті НАТО у Бухаресті. Під час виступу глава МЗС закликав змінити логіку надання допомоги Україні.

"З початку війни склалося, що кожна нова трагедія на полі битві вела до надважливих рішень надати Україні озброєння, які вона запросила. Це має бути змінено. Рішення повинні ухвалюватися до того, як станеться трагедія. Для того, щоб запобігти трагедіям, а не відповідати на них", - наголосив Кулеба.

Він закликав міжнародне співтовариство надати Україні броньовані машини, танки натовського зразка, більшу кількість ППО, а також зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Якщо Німеччина готова передати Патріот Польщі, а та не проти передати його Україні, я думаю, що рішення для уряду Німеччини очевидне. Ми готові узгодити його, ми готові оперувати ними найбільш ефективно та безпечно", — зазначив з цього приводу глава МЗС.

Кулеба також додав, що кількість необхідних генераторів, у свою чергу, обчислюється тисячами, а трансформаторів — сотнями, при цьому наголосивши, що в Україні навряд чи є хоч якийсь енергооб'єкт, який не постраждав тією чи іншою мірою від російських обстрілів.



У питанні Криму міністр заявив, що Україна прагне відновити свою територіальну цілісність у її міжнародно визнаних кордонах, що включає Донецьк, Луганськ та відповідно Крим.