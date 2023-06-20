Lockheed Martin підтримує передачу винищувачів F-16 Україні

Американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє винищувачі F-16, підтримує передачу авіації Силам оборони та готова приєднатися до підготовки українських пілотів.
Про це повідомляє Financial Times.
Про це повідомляє Financial Times.
Операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон під час інтерв'ю заявив, що компанія також готова вивчати українських пілотів.
Він упевнений, що українські пілоти швидко освоять F-16.. За його словами, військові з України продемонстрували високе навчання на попередніх зразках зброї від Lockheed Martin — зокрема, протитанкових комплексах Javelin та реактивних системах залпового вогню GMLRS.
У той же час Френк Сент-Джон додав, що рішення з цього питання можуть бути прийняті лише за результатами переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками.
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