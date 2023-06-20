Lockheed Martin підтримує передачу винищувачів F-16 Україні

16:22 19 червня Київ, Україна





Про це повідомляє Financial Times. Американська компанія Lockheed Martin , яка виробляє винищувачі F-16, підтримує передачу авіації Силам оборони та готова приєднатися до підготовки українських пілотів.Про це повідомляє Financial Times.

"Lockheed готовий навчати українських пілотів, якщо союзники по НАТО відправлять до Києва F-16", - йдеться у повідомленні.

Операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон під час інтерв'ю заявив, що компанія також готова вивчати українських пілотів.

"Ми готові не лише задовольнити потреби нових F-16, а й надати будь-які модифікації F-16, а також забезпечити навчання, обладнання та системи", - зазначив чиновник.

Він упевнений, що українські пілоти швидко освоять F-16.. За його словами, військові з України продемонстрували високе навчання на попередніх зразках зброї від Lockheed Martin — зокрема, протитанкових комплексах Javelin та реактивних системах залпового вогню GMLRS.

"Вони дуже швидко освоїли використання цих систем і використовують їх із великою ефективністю, тому я абсолютно впевнений, що українські пілоти освоїть F-16 і зможуть дуже ефективно літати на них у короткий термін", - зазначив керівник компанії.

У той же час Френк Сент-Джон додав, що рішення з цього питання можуть бути прийняті лише за результатами переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками.