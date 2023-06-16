Ллойд Остін пообіцяв високі темпи постачання всього необхідного під час контрнаступу України

12:31 15 червня Київ, Україна





За його словами, на території України розпочався "військовий марафон". Союзники України оперативно забезпечуватимуть українську армію під час контрнаступу, заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі Рамштайн За його словами, на території України розпочався "військовий марафон".

"Тому ми сьогодні розглядатимемо найнагальніші потреби, які висуває Україна. Також ми націлюватимемося на довгострокову перспективу і на довготривалий мир для України, яка живе поруч із таким сусідом", - заявив Остін.

Він зазначив, що контактна група зосереджуватиметься на тому, щоб Україна могла захищати своє населення та критичну інфраструктуру за допомогою систем ППО.

"І завдяки таким системам Україна протистоїть атакам дронів та ракетним ударам. Ми говоримо про системи Patriot та NASAMS, які зберігають українцям життя. І сьогодні ми копатимемо ще глибше для того, щоб Україна отримала нові снаряди, амуніцію до систем ППО", - запевнив керівник Пентагону.

Остін пообіцяв, що союзники підлаштовуватимуться під зміну обстановки на полях боїв і відповідатимуть тому, як швидко зміняться потреби України.