Ліз Трасс оголосила про звільнення з посади прем'єр-міністра Великобританії

15:45 20 жовтня Київ, Україна

Британський прем'єр-міністр Ліз Трасс пішла у відставку через півтора місяця після вступу на посаду. За цей час Трасс втратила двох ключових міністрів, підтримку електорату та парламентської фракції, її рейтинг опустився до 15%.

Такого антирейтингу не досягав жоден із британських прем'єрів у сучасній історії, пише Бі-Бі-Сі. Трасс обіймала посаду прем'єра Великобританії менше, ніж будь-який інший прем'єр-міністр у британській історії - попередній антирекордсмен Джордж Каннінг обіймав посаду 119 днів, поки не помер від туберкульозу в 1827 році.

Ліз Трасс розпочала свою заяву з того, що прийшла до влади «за часів великої економічної та міжнародної нестабільності». За її словами, Британію «надто довго стримували низькі темпи економічного зростання», і вона з партією намагалися це змінити.



Трасс зазначила, що уряд «сплатив рахунки за електроенергію», а також «виклав бачення економіки з низькими податками та високим зростанням, яка б скористалася свободами Brexit».

«Я визнаю, що з огляду на ситуацію я не можу зберегти мандат, який отримала, обираючись від Консервативної партії», - сказала Трасс.

Також Трасс повідомила, що обговорила свою відставку із королем Чарльзом III. Вона зустрілася з головою Комітету 1922 року сером Гремом Бреді, де вони «домовлялися, що протягом наступного тижня відбудуться вибори керівництва».

«Це дозволить нам залишатися на шляху до виконання наших бюджетних планів та підтримувати економічну стабільність та національну безпеку нашої країни», - сказала прем'єр

Трасс залишиться прем'єр-міністром доти, доки не буде обраний наступник.