Ліз Трасс оголосила про звільнення з посади прем'єр-міністра Великобританії

Британський прем'єр-міністр Ліз Трасс пішла у відставку через півтора місяця після вступу на посаду. За цей час Трасс втратила двох ключових міністрів, підтримку електорату та парламентської фракції, її рейтинг опустився до 15%.
Такого антирейтингу не досягав жоден із британських прем'єрів у сучасній історії, пише Бі-Бі-Сі. Трасс обіймала посаду прем'єра Великобританії менше, ніж будь-який інший прем'єр-міністр у британській історії - попередній антирекордсмен Джордж Каннінг обіймав посаду 119 днів, поки не помер від туберкульозу в 1827 році.
Ліз Трасс розпочала свою заяву з того, що прийшла до влади «за часів великої економічної та міжнародної нестабільності». За її словами, Британію «надто довго стримували низькі темпи економічного зростання», і вона з партією намагалися це змінити.
Трасс зазначила, що уряд «сплатив рахунки за електроенергію», а також «виклав бачення економіки з низькими податками та високим зростанням, яка б скористалася свободами Brexit».
Трасс зазначила, що уряд «сплатив рахунки за електроенергію», а також «виклав бачення економіки з низькими податками та високим зростанням, яка б скористалася свободами Brexit».
Також Трасс повідомила, що обговорила свою відставку із королем Чарльзом III. Вона зустрілася з головою Комітету 1922 року сером Гремом Бреді, де вони «домовлялися, що протягом наступного тижня відбудуться вибори керівництва».
Трасс залишиться прем'єр-міністром доти, доки не буде обраний наступник.
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