Литва заборонила публічну демонстрацію георгіївської стрічки та Z-символіки

18:28 19 квітня Київ, Україна

Парламент Литви затвердив поправки до кодексу про адміністративні правопорушення, що забороняють демонстрацію георгіївської стрічки, а також символів Z та V.

Про це повідомила прес-служба литовського Сейму.

Тепер за демонстрацію символів російської військової агресії передбачено штрафи на суму від €300 до €700 для людей та від €600 до €1200 для компаній. За повторні порушення розміри штрафів зростуть до €900 та €1500 відповідно.



Згідно з інформацією з прес-релізу Сейму, поправки забороняють «просування, розповсюдження або демонстрацію символів тоталітарних чи авторитарних режимів, які використовувалися або використовуються цими режимами для військової агресії, злочинів проти людяності та військових злочинів, скоєних чи скоєних ними».



З початку війни з Україною Росія використовувала літери Z і V для маркування своєї військової техніки.. Однак згодом обидві стали символами російського вторгнення та військової агресії.. Після цього Z, яка встигла отримати звання нової свастики, заборонила демонструвати владу Німеччини, Нижньої Саксонії та Баварії. На початку квітня естонська прикордонна служба анулювала візи кількох людей, у яких було виявлено символіку з літерами Z та V, георгіївські стрічки та елементи обмундирування російської армії.