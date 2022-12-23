Литва збільшить військову підтримку України наступного року

17:17 23 грудня Київ, Україна

Вільнюс має намір підготувати ще більше українських військових. Про це повідомило Міноборони Литви у п'ятницю, 23 грудня.



Сейм Литви 23 грудня одноголосно прийняв поправку до резолюції щодо участі частин збройних сил Литви в міжнародних операціях, яку екстрено вніс литовський президент на пропозицію міністерств національної оборони та закордонних справ, зазначає відомство.



Ця поправка стосується збільшення підтримки Литвою навчання українських військових.

"Зусилля союзників щодо збільшення підтримки України за допомогою військової підготовки розширюються, запускаються нові місії підтримки України. Литва активно сприятиме їм, тому що наша безпека залежить від безпеки України. Ми підтримуватимемо Україну до перемоги, а після війни продовжимо навчання українських солдатів", - заявив голова Міноборони Арвідас Анушаускас.

Зазначимо, що в операції EUMAM братимуть участь до 40 литовських військових і державних службовців, а Interflex - до 25.



Згідно з цією постановою, схвалена ще з 2017 року литовська військова навчальна операція для українців може проводитися і в країнах ЄС і НАТО.