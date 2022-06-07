Литва проти доставки українського зерна через білорусь

07:48 07 червня Київ, Україна

Про транспортування українського зерна через білорусь не може бути й мови.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, пише Delfi.

"Давайте спочатку подивимося з позиції України. Хочуть сказати, що потрібно упорядкувати всю інфраструктуру, потрібно упорядкувати рух, щоб добрива рухалися з території України через білорусь до країн Балтії – чи не станеться так, що за цією налагодженою інфраструктурою на якомусь етапі війни рухатиметься військова техніка у зворотному напрямку? Їм слід дуже обережно оцінювати таку перспективу", - сказав Науседа.

За словами президента, олександр лукашенко дав зрозуміти, що підтримує російську військову агресію, а отже, про перевезення вантажів через цю країну не може бути й мови.

"На мій погляд, останнім часом ситуація тільки погіршилася, і лукашенко показав, що він в одному човні з володимиром путіним у цій мерзенній агресії. Моя думка та оцінка не змінюються - треба шукати інші альтернативи", - сказав Науседа.

Він додав, що не бачить можливості поновлення транзиту білоруських добрив через Литву – таку умову для перевезення українського зерна через білорусь висуває лукашенко.

"Європейський Союз ввів дуже чіткі санкції щодо добрив, Литва повторила ці санкції, і що — давайте заплющимо очі і скажемо, що лукашенко раптом став набагато прийнятнішим лідером або зробив щось добре, тому ми маємо скасувати ці санкції?", — сказав Науседа.