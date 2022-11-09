Литва закликала притягнути до відповідальності росіян за сексуальні злочини в Україні

09:51 09 листопада Київ, Україна

Сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій рішуче засудив військову агресію росії, систематичне та широкомасштабне застосування сексуального насильства та інших військових злочинів проти України. Автори документа також закликали долучитись до створення Спеціального міжнародного кримінального трибуналу.



Про це повідомляє видання Delfi.



Резолюцію ухвалили одноголосно 118 голосами.



У документі висловлено повну підтримку дій уряду Литви щодо ініціювання та участі в судових процесах, пов'язаних з міжнародними злочинами, скоєними російськими збройними силами, зокрема, злочинами, пов'язаними із сексуальним насильством щодо українців.

“Вже зараз комісія експертів ООН підтвердила понад сотню сексуальних злочинів, скоєних російськими збройними силами на території України. Ми, звичайно, розуміємо, що їхня кількість набагато вища, але принаймні багато хто з них уже підтверджений. У 43 справах вже розпочато процес притягнення до кримінальної відповідальності, а вік потерпілих варіюється від 4 до 82 років”, – заявила ініціаторка проєкту резолюції Єва Пакарліте.

Автори проєкту закликають держави Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів приєднатися до ініціативи країн Балтії щодо створення Спеціального міжнародного кримінального трибуналу та інших міжнародно-правових процесів з метою притягнення до відповідальності російських політичних та військових лідерів за злочини агресії в Україні.



Крім того, прийнятий документ закликає уряд Литви та інших країн ініціювати всі необхідні дії для того, щоб постраждалим від злочинів на сексуальному ґрунті, скоєних російськими збройними силами на території їхніх країн, було надано всю необхідну медичну та психологічну допомогу.