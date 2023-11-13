Литва закликала ЄС збільшити військову допомогу Україні

"Будь-яке припинення вогню та наполягання на переговорах – це веде до дня перемоги в москві. Путін дуже чітко наполягав на цьому. І може настати день, коли українці не зможуть воювати далі, бо ми не можемо забезпечити їх зброєю. І таким чином ми прагнемо перемоги путіна, і ми повинні бути дуже чіткими. Нема золотої середини. На жаль, сірої зони немає. Немає ні дерева, ні каменю, за яким можна було б сховатися", - сказав Ландсбергіс.