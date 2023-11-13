Литва закликала ЄС збільшити військову допомогу Україні
12:59 13 листопада Київ, Україна
Міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс заявив, що зараз розглядається скорочення допомоги Україні і тому для Євросоюзу настав час продемонструвати лідерство і прийняти "важливі рішення" для підтримки Києва.
Про це Габрієлюс Ландсбергіс сказав на пресконференції перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС.
"Враховуючи, як зараз виглядає ця ситуація, я можу сказати, що путін готується здути пилюку зі своїх планів на День перемоги, які він на деякий час відклав. Але бачачи дискусії, що відбуваються у Вашингтоні, а також нездатність Європи продовжити військову підтримку України та посилення тиску на українців на фронті, я думаю, що він із задоволенням може знову почати планувати... І ще гірше. Зараз ми бачимо, що його плани мають здійснитись», - пояснив міністр.
Ландсбергіс вважає, що для ЄС час "продемонструвати лідерство" у питанні підтримки України.
"На мій погляд, Європа змогла просунутися, щоб День перемоги, єдиний День Перемоги у цій війні відбувся у Києві і відзначався українцями. Але тепер, очевидно, скорочення (допомоги — ред.) розглядається знову. І ми змогли ухвалити дуже важливі рішення, і Європа змогла продемонструвати лідерство.Час зробити це знову", - сказав він.
За його словами, без підтримки ЄС може настати час, коли ЗСУ не зможуть воювати.
"Будь-яке припинення вогню та наполягання на переговорах – це веде до дня перемоги в москві. Путін дуже чітко наполягав на цьому. І може настати день, коли українці не зможуть воювати далі, бо ми не можемо забезпечити їх зброєю. І таким чином ми прагнемо перемоги путіна, і ми повинні бути дуже чіткими. Нема золотої середини. На жаль, сірої зони немає. Немає ні дерева, ні каменю, за яким можна було б сховатися", - сказав Ландсбергіс.
Він додав, що єдине виправдання полягає у тому, що Європа забезпечила можливість надати додаткові боєприпаси та зброю для цього.
"Отже, ми говоримо лише про останню обіцянку цього року, що не відбулася, і, на жаль, я не думаю, що вона здійсниться. Тоді як Північна Корея постачає росії боєприпаси", - сказав чиновник.
Він додав, що якщо деякі країни-члени ЄС не хочуть брати участь у додатковому фінансуванні Європейського фонду миру, то інші держави будуть нести "цей тягар на своїх плечах".
"Те, що країни, які не хочуть брати участь у цьому, можуть не брати участь, це означає, що моя країна або країни, які братимуть участь, нестимуть більший тягар на своїх плечах. Литва готова це робити. Це означає, що це буде не 27 держав, а менша група країн»,
– сказав Ландсбергіс.
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