Литва визнала вивіз українців до Росії депортацією українського народу
15:27 16 червня Київ, Україна
Сейм Литви визнав вивезення українців у Росію депортацією українського народу.
Сейм своєю резолюцією визнав, що примусове вивезення населення до Росії або на тимчасово окуповані росією території є депортацією українського народу.
"Від агресивної росії, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового – відбуваються ті самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика і військова агресія, яка може привести окремі країни, а , ймовірно, і цілі регіони до можливого голоду чи інших страшних речей", - зазначила одна з ініціаторів резолюції Радвіле Моркунайте-Мікуленене з Консервативної партії Литви.
У резолюції йдеться, що понад мільйон громадянських були примусово депортовані до Росії або на підконтрольні їй території, щоб "знищити українську ідентичність", наголошується, що серед них було і 200 000 дітей.
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