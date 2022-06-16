Литва визнала вивіз українців до Росії депортацією українського народу

15:27 16 червня Київ, Україна

Сейм Литви визнав вивезення українців у Росію депортацією українського народу.

Сейм своєю резолюцією визнав, що примусове вивезення населення до Росії або на тимчасово окуповані росією території є депортацією українського народу.

"Від агресивної росії, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового – відбуваються ті самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика і військова агресія, яка може привести окремі країни, а , ймовірно, і цілі регіони до можливого голоду чи інших страшних речей", - зазначила одна з ініціаторів резолюції Радвіле Моркунайте-Мікуленене з Консервативної партії Литви.



У резолюції йдеться, що понад мільйон громадянських були примусово депортовані до Росії або на підконтрольні їй території, щоб "знищити українську ідентичність", наголошується, що серед них було і 200 000 дітей.