Литва знижує рівень дипломатичних відносин із РФ

16:57 04 квітня Київ, Україна

Уряд Литви вирішив знизити рівень дипломатичного представництва з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"У відповідь на російську агресію, що триває, проти суверенної України та звірства, вчинені російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, включаючи жахливу бійню в Бучі та інших українських містах, литовський уряд прийняв рішення скоротити рівень дипломатичного представництва", — сказав Ландсберг.

Російське консульство у Клайпеді вирішено закрити, а російському послу Олексію Ісакову наказано залишити Литву, повідомив глава МЗС країни.. У свою чергу посол Литви Ейтвідас Баярунас також незабаром покине Москву.

Литва повідомила про свої рішення партнерам у ЄС та НАТО та закликала їх до аналогічних дій.