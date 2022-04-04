Литва знижує рівень дипломатичних відносин із РФ

Уряд Литви вирішив знизити рівень дипломатичного представництва з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Російське консульство у Клайпеді вирішено закрити, а російському послу Олексію Ісакову наказано залишити Литву, повідомив глава МЗС країни.. У свою чергу посол Литви Ейтвідас Баярунас також незабаром покине Москву.
Литва повідомила про свої рішення партнерам у ЄС та НАТО та закликала їх до аналогічних дій.
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