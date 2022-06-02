Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю Байрактара для ЗСУ

Уряд Литви уклав угоду про купівлю безпілотника Байрактар із Туреччиною для армії України.
Про це повідомив міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас у Twitter.
За його словами, у Литві громадяни зібрали майже 6 млн євро за три доби для покупки ударного дрону для потреб української армії.
Раніше наприкінці травня литовський ведучий Андрюс Тапінас у прямому ефірі ініціював збір 5 млн євро на закупівлю дрону Байрактар для української армії. Краудфандингова кампанія #bayraktarasUkraina мала тривати три тижні, але закінчилася набагато швидше.
Раніше наприкінці травня литовський ведучий Андрюс Тапінас у прямому ефірі ініціював збір 5 млн євро на закупівлю дрону Байрактар для української армії. Краудфандингова кампанія #bayraktarasUkraina мала тривати три тижні, але закінчилася набагато швидше.
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