Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю Байрактара для ЗСУ

15:06 02 червня Київ, Україна

Уряд Литви уклав угоду про купівлю безпілотника Байрактар із Туреччиною для армії України.

Про це повідомив міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас у Twitter.

"У Туреччині було підписано угоду з президентом Турецького оборонного агентства Ісмаїлом Деміром про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви. Цей договір відкриває шлях для закупівлі Байрактару”, – написав Анушаускас.

За його словами, у Литві громадяни зібрали майже 6 млн євро за три доби для покупки ударного дрону для потреб української армії.



Раніше наприкінці травня литовський ведучий Андрюс Тапінас у прямому ефірі ініціював збір 5 млн євро на закупівлю дрону Байрактар для української армії. Краудфандингова кампанія #bayraktarasUkraina мала тривати три тижні, але закінчилася набагато швидше.