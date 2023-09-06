Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що Литва передасть Україні пускові установки ЗРК NASAMS у вересні.
Про це він написав у Twitter після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Науседа наголосив, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги.
Про це він написав у Twitter після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Науседа наголосив, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги.
У свою чергу Зеленський подякував Литві за сильну та тривалу підтримку України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі