Литва передасть Україні пускові установки ЗРК NASAMS у вересні

17:55 23 серпня Київ, Україна

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що Литва передасть Україні пускові установки ЗРК NASAMS у вересні.

Про це він написав у Twitter після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Науседа наголосив, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги.
 
"Сьогодні у Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Наступного місяця Литва передасть Україні пускові установки NASAMS", - написав він.

У свою чергу Зеленський подякував Литві за сильну та тривалу підтримку України.
 
"Завжди радий вітати Гітанаса Науседу у Києві. Я подякував Гітанасу за сильну та тривалу підтримку України з боку Литви. Військова допомога, формула миру, експорт зерна, відновлення та інші питання. У нас є повне розуміння та готовність працювати разом”, - написав Зеленський.