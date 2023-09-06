17:55 23 серпня Київ, Україна





Про це він написав у Twitter після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.



Науседа наголосив, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що Литва передасть Україні пускові установки ЗРК NASAMS у вересні.Про це він написав у Twitter після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.Науседа наголосив, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги.

"Сьогодні у Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Наступного місяця Литва передасть Україні пускові установки NASAMS", - написав він.



У свою чергу Зеленський подякував Литві за сильну та тривалу підтримку України.