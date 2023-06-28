Литва передасть Україні 10 додаткових бронетранспортерів M113 та боєприпаси

12:41 28 червня Київ, Україна

Ще десять додаткових бронетранспортерів M113 та боєприпаси передасть Литва Україні, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 28 червня.

"Планований пакет військової підтримки Литви для України складатиметься не лише із систем запуску ракет NASAMS, а й із 10 бронетранспортерів М113. Загальна кількість цих броньованих транспортників, переданих Литвою, складе 72", - повідомив міністр.

За словами Анушаускаса, загальна військова підтримка, яку надає Литва, перевищує 500 мільйонів євро.



Він додав, що дві системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS, про закупівлю яких для України повідомив зранку президент Литви, будуть повністю підготовлені, щоб доповнити та розширити експлуатаційні потужності систем NASAMS, які зараз використовуються в Україні. Вартість контракту складає близько 9,8 млн євро.