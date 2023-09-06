Литва передала другий трансформатор Україні для відновлення енергосистеми

18:36 05 вересня Київ, Україна

В Україну прибув другий високовольтний трансформатор, який передав литовський оператор системи передачі, як повідомило Міністерство енергетики через свій офіційний акаунт у Facebook.



Цей другий потужний силовий автотрансформатор став частиною співпраці та допомоги, наданої Литвою для відновлення енергосистеми України. За словами міністерства, трансформатор буде встановлений на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії та служитиме для перетворення напруги з магістрального рівня до рівня розподілу.



Міністерство також наголосило, що з початку повномасштабного вторгнення було отримано 67 вантажів гуманітарної допомоги з Литви, загальна вага яких становить понад 1286 тонн. Ця допомога охоплює різноманітне обладнання, включаючи електростанції резервного живлення та різні види трансформаторів, які надають цінну підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури України.