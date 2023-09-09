Литва передає Україні 1,5 млн боєприпасів у рамках нової військової допомоги

18:29 08 вересня Київ, Україна

Литовське Міністерство оборони оголосило про передачу Україні великої партії боєприпасів, яка входить до нового пакету військової допомоги.



За інформацією, наданою пресслужбою литовського оборонного відомства, Литва передала Україні 1,5 мільйона боєприпасів.



Цей крок продемонстрував безперервну підтримку Литви військових зусиль України. Крім того, найближчим часом Литва має намір відправити Україні пускові установки NASAMS, а також засоби боротьби з ворожими безпілотниками, логістичне обладнання та іншу важливу допомогу.



Міністерство оборони Литви наголосило, що окрім поставок військової техніки, вони активно навчають українських військових, надають медичне обслуговування та реабілітацію, консультують з експертних питань та роблять свій внесок у міжнародні фонди, спрямовані на підтримку України.



У минулому вже було передано гелікоптери Мі-8, зенітні гармати L-70 з відповідними боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони набоїв та боєприпаси для гранатометів, що є яскравим підтвердженням солідарності Литви з Україною у складний для неї час.