Литва надішле в Україну нову партію військової підтримки

12:43 25 травня Киев, Украина

У Литві готують нове військове постачання.

Про це міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розповів у Twitter у середу.

"Ми готуємо нову партію підтримки України. 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків (для розмінування) скоро будуть доставлені в Україну!” – написав Анушаускас.

Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок заявив, що близько 20 країн оголосили про нові пакети допомоги у сфері безпеки для України.



Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки для них.



Крім того, Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи для боротьби з російським вторгненням.



Канада закупила для України 20 тисяч артилерійських снарядів стандарту НАТО, щоб підтримати її у захисті від вторгнення росії.