Литва надішле в Україну нову партію військової підтримки

У Литві готують нове військове постачання.
Про це міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розповів у Twitter у середу.
Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок заявив, що близько 20 країн оголосили про нові пакети допомоги у сфері безпеки для України.
Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки для них.
Крім того, Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи для боротьби з російським вторгненням.
Канада закупила для України 20 тисяч артилерійських снарядів стандарту НАТО, щоб підтримати її у захисті від вторгнення росії.
Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки для них.
Крім того, Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи для боротьби з російським вторгненням.
Канада закупила для України 20 тисяч артилерійських снарядів стандарту НАТО, щоб підтримати її у захисті від вторгнення росії.
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