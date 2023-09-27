Литва відправила Україні радіолокаційне обладнання

11:57 27 вересня Київ, Україна

Литва передала Україні комплекти радіолокаційного обладнання.



Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.



Ці комплекти радіолокаційного обладнання надані Україні на запит Військово-морських сил країни та будуть використовуватись для посилення контролю за акваторією моря.



Ця допомога сприяє підвищенню спроможності України у проведенні моніторингу морських районів, що, у свою чергу, має важливе значення для забезпечення безпеки у її територіальних водах та захисту інтересів громадян.