Литва відправила Україні радіолокаційне обладнання

Литва передала Україні комплекти радіолокаційного обладнання.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Ці комплекти радіолокаційного обладнання надані Україні на запит Військово-морських сил країни та будуть використовуватись для посилення контролю за акваторією моря.
Ця допомога сприяє підвищенню спроможності України у проведенні моніторингу морських районів, що, у свою чергу, має важливе значення для забезпечення безпеки у її територіальних водах та захисту інтересів громадян.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Ці комплекти радіолокаційного обладнання надані Україні на запит Військово-морських сил країни та будуть використовуватись для посилення контролю за акваторією моря.
Ця допомога сприяє підвищенню спроможності України у проведенні моніторингу морських районів, що, у свою чергу, має важливе значення для забезпечення безпеки у її територіальних водах та захисту інтересів громадян.
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