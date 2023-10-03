Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна до портів Балтії

Литовська влада погодила коридор для транзиту українського зерна до портів Балтії.
Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у своєму Twitter у вівторок, 3 жовтня.
Він наголосив, що в умовах знищення продовольства росією, Литва продовжує посилювати постачання продуктів. Тепер завдяки узгодженому коридору для транзиту зерна до портів Балтії можна послабити тиск на українському кордоні та збільшити постачання продуктів до Африки та за її межі.
Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у своєму Twitter у вівторок, 3 жовтня.
Він наголосив, що в умовах знищення продовольства росією, Литва продовжує посилювати постачання продуктів. Тепер завдяки узгодженому коридору для транзиту зерна до портів Балтії можна послабити тиск на українському кордоні та збільшити постачання продуктів до Африки та за її межі.
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