Литва схвалила закриття повітряного простору над Україною

12:04 17 березня Київ, Україна

Литовський парламент одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Організацію Об'єднаних Націй закрити небо над Україною.



Про це сьогодні, 17 березня, повідомила пресслужба Сейму Литви.



Так, литовські депутати закликають ООН вжити негайних заходів щодо забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову загибель мирних жителів.



На сайті Сейму повідомляється, що 100 депутатів одноголосно проголосували за ухвалу "Про активні заходи щодо забезпечення безпеки цивільного населення та об'єктів життєзабезпечення України".



Резолюція закликає парламенти демократичних країн працювати над відкриттям гуманітарних коридорів в Україні, щоб люди могли безпечно залишити зони бойових дій та незаконно окуповані Росією території. Також депутати Литви закликали парламенти інших країн оголосити безпольотною зоною повітряний простір над цими районами, над атомними електростанціями та сховищами ядерних відходів в Україні.



Крім того, Сейм закликав негайно постачати в Україну озброєння, приділяючи першочергову увагу системам протиповітряної оборони, які врятують життя мирних жителів, закриють повітряний простір та порти від літаків та кораблів РФ.



У резолюції йдеться і про необхідність вводити додаткові санкції проти РФ та Білорусії.



Також депутати закликали мобілізувати максимальну політичну підтримку України, негайно надати Україні статус кандидата в члени ЄС та розпочати переговорний процес.



Віцеспікер Сейма Паулюс Саударгас, коментуючи необхідність закриття неба над Україною, заявив, що "ніхто не пропонує нападати і ніхто не пропонує оголошувати війну", а пропозиція про безпольотну зону полягає у забезпеченні безпеки мирних жителів, зокрема, громадян тих же країн Європи, НАТО та ООН, які подорожують та перевозять гуманітарну допомогу в Україну.