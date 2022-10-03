Литва оголосила персоною нон грата тимчасового повіреного у справах Росії Сергія Рябоконя. Рябоконь оголошений небажаною особою у Литві та має залишити країну протягом п'яти днів.
Представнику посольства Росії в Литві також заявлено рішучий протест проти анексії москвою чотирьох окупованих регіонів України – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Рішення про висилку Рябоконя означає, що Росії доведеться призначити нового главу посольства в Литві, зазначає Delfi.
У серпні Литва вже вручала ноту протесту Рябоконю за висловлювання про сутички 1991 року у Вільнюсі.
У російському МЗС заявили, що Росія готує відповідь на ці дії.
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