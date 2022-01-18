Литва ніколи не визнає окупацію Росією частини території України - Науседа
17:58 03 травень Київ, Україна
Глава Литви Гітанас Науседа на саміті з нагоди 230-ї річниці прийняття Конституції Польщі заявив, що Литва ніколи не визнає окупацію Російською Федерацією українських територій.
"Мобілізація Збройних сил Росії на кордоні з Україною і військові дії на сході України, які здійснюються нелегальними групами, яких підтримує Москва, свідчать про тиск і розпалювання військової напруги як двигуна політичного впливу. Хочу підкреслити, що Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і буде діяти в напрямку завершення фактичної окупації східної частини України", - заявив Науседа під оплески депутатів польського і литовського сеймів.
Він додав, що не можна допустити, щоб "Україна знову повернулася в минуле".
Нагадаємо, що в понеділок у Варшаві відбувся президентський саміт глав держав України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії в рамках святкування 230-ї річниці прийняття Конституції Речі Посполитої, на якому була підписана спільна декларація
.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі