Литва ніколи не визнає окупацію Росією частини території України - Науседа

17:58 03 травень Київ, Україна

Глава Литви Гітанас Науседа на саміті з нагоди 230-ї річниці прийняття Конституції Польщі заявив, що Литва ніколи не визнає окупацію Російською Федерацією українських територій.

"Мобілізація Збройних сил Росії на кордоні з Україною і військові дії на сході України, які здійснюються нелегальними групами, яких підтримує Москва, свідчать про тиск і розпалювання військової напруги як двигуна політичного впливу. Хочу підкреслити, що Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і буде діяти в напрямку завершення фактичної окупації східної частини України", - заявив Науседа під оплески депутатів польського і литовського сеймів.

Він додав, що не можна допустити, щоб "Україна знову повернулася в минуле".