Литва, Латвія та Естонії назвали підрив Каховської ГЕС військовим злочином рф

16:29 06 червня Київ, Україна

Глава Литви та міністри закордонних справ Латвії та Естонії назвали руйнування греблі Каховської ГЕС на півдні України військовим злочином, за який росія має понести відповідальність.

"Сьогодні ми є свідками безпрецедентного нападу росії на громадянську інфраструктуру України, - заявив литовський президент Гітанас Науседа. - Руйнування великої греблі - це військовий злочин, який безпосередньо загрожує тисячам людей. Росія має понести за це відповідальність. А Україна має виграти цю війну, щоб убезпечити себе!"

"Цей військовий злочин призведе до екоциду, величезних економічних збитків і переміщення тисяч людей. Винні у військових злочинах мають постати перед спеціальним трибуналом", - написав у Twitter глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.