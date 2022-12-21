Литва та Ісландія направили в Україну теплий одяг для ЗСУ

18:55 21 грудня Київ, Україна

Литва надіслала першу партію теплого одягу для українських військовослужбовців. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 21 грудня.

"Сьогодні першу партію теплих светрів та термокомплектів виробництва Литви відправлено солдатам України. Всього найближчими тижнями в Україну буде доставлено 19 тисяч светрів та 15 тисяч термокомплектів", - зазначив він.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що з Ісландії до України надійшло близько 12 тисяч одиниць різноманітного зимового одягу для військовослужбовців. Це шкарпетки, підштанці та светри з шерсті мериноса, головні убори, зимові рукавички, взуття та верхній одяг.

"У "країні гейзерів" було організовано загальнонаціональний марафон з в'язання населенням, зокрема, шкарпеток та светрів із вовни для Збройних сил України. До цього процесу безпосередньо приєдналося і керівництво Ісландії. Наразі вантаж ставлять на облік, розподіляють та видають представникам Сил логістики ЗСУ", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що більшість одягу піде у дві бойові бригади. Частину буде передано до військових шпиталів, для пожежників та ремонтників.