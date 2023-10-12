Литва готує військову допомогу Україні: системи NASAMS та боєприпаси

Литва готує новий пакет військової допомоги для України, який містить пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS. Цю інформацію повідомило Міністерство оборони Литви.
Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас підкреслив, що Литва прагне надати підтримку Україні, враховуючи її найбільші потреби та пріоритети. У найближчій перспективі Литва передасть Україні не лише пускові установки системи NASAMS, а й вона спільно з іншими країнами-членами ЄС оформлює замовлення на боєприпаси калібру 155 мм для Збройних сил України.
За словами міністра Анушаускаса, на цей момент одним із пріоритетів є надання коштів для розмінування, і Литва у співпраці з іншими державами розглядає можливість допомоги у цьому питанні.
Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас підкреслив, що Литва прагне надати підтримку Україні, враховуючи її найбільші потреби та пріоритети. У найближчій перспективі Литва передасть Україні не лише пускові установки системи NASAMS, а й вона спільно з іншими країнами-членами ЄС оформлює замовлення на боєприпаси калібру 155 мм для Збройних сил України.
За словами міністра Анушаускаса, на цей момент одним із пріоритетів є надання коштів для розмінування, і Литва у співпраці з іншими державами розглядає можливість допомоги у цьому питанні.
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